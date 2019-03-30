يحيى السنوار: نحن بالمرصاد لجرائم نتنياهو

شارك يحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة المحاصر، اليوم، في تظاهرات "مليونية العودة والأرض".



وقال السنوار: "نحن بالمرصاد لأي جرائم يرتكبها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، ولن نألوا جهدا في الدفاع عن أهلنا"، حسبما نشرت وكالة "شهاب" الفلسطينية.



وانطلقت "مليونية العودة"، اليوم، على حدود قطاع غزة المحاصر، لإحياء ذكرى "يوم الأرض" ومرور عام على مسيرات العودة، في ظل هدوء حذر مع الاحتلال، نظرا لتفاهمات الهدوء التي يتم الاتفاق عليها مع الفصائل الفلسطينية، بوساطة مصرية.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم، استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال، وإصابة أكثر من 100 آخرين.