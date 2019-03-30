التحقيق في إصابة 3 أشخاص بحادث تصادم بالإسكندرية

أمرت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، بسرعة إجراء تحريات المباحث حول إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل وأتوبيس، وسؤال المصابين حول الواقعة.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس ووجود مصابين، بمنطقة وادي القمر.



انتقل ضباط مباحث القسم، وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من الفحص إصابة 3 أشخاص، وتم نقل حالتين لمستشفى قصر الشفا، وحالة أخرى تم تحويلها لمستشفى الأميري الجامعي لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.