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السبت 30/مارس/2019 - 04:17 م

"الداخلية" تضبط 1000 قضية مخدرات و2230 سلاح و19 عصابة في أسبوع

الداخلية تضبط 1000
أ ش أ
dostor.org/2572449

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من استهداف عدد من البؤر الإجرامية بمنطقتي السحر والجمال بالإسماعيلية والشرقية، من ضبط 956 قضية مخدرات و19 تشكيلًا عصابيًا و760 سلاح ناري، و1470 سلاح أبيض، فضلًا عن ضبط أكثر من 253 ألف مخالفة مرورية ونحو 7 آلاف قضية تموينية وإزالة 236 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل.

جاء ذلك خلال الحملات الأمنية التي شنها قطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية على مدار أسبوع تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وشملت النتائج في مجال الأمن العام استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (السحر والجمال بنطاق محافظتي الإسماعيلية والشرقية)، (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، وضبط 636 متهما، و760 قطعة سلاح ناري و3407 طلقات مختلفة الأعيرة –1470 قطعة سلاح أبيض.

كما شملت النتائج ضبط 19 تشكيلًا عصابيًا ضموا 63 متهمًا، ارتكبوا 104 حوادث سرقة متنوعة، وضبط (14) سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض (60) حادث (من قتل عمد، سرقة بالإكراه، انتحال صفة، حريق عمد)، فضلا عن ضبط 253 ألفا و182 مخالفة مرورية متنوعة..أبرزها (35564) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (454) سائقا تحت تأثير المخدرات.

وفي مجال مكافحة المخدرات، تم ضبط (956) قضية إتجار في المواد المخدرة، بإجمالي 1026 متهما وبحوزتهم أكثر من 137 كجم حشيش وأكثر من 53 كجم حشيش و950 أفيون و10 كيلوجرامات هيروين وأكثر من 88 ألف قرص مخدر مختلف الأنواع.

وفي مجال الأمن الاقتصادي، تم ضبط نحو 7 آلاف قضية تموينية، وضبط أكثر من 68 ألف قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد نحو 46 مليون جنيه.

وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تم ضبط 1397 قضية فى مجال الضرائب والرسوم أبرزها ضبط 202 حالة ضرائب عامة، وكذلك كشف 70 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، وقد تم التصالح في 221 قضية بإجمالي متحصلات بلغت قيمتها مليونا و57 ألف جنيه.

وفي مجال جرائم الأموال العامة، أسفرت الجهود عن ضبط 15 قضية متنوعة في مجال جرائم الأموال العامة بقيمة بلغت نحو 87 مليون جنيه، و145 ألفا و516 من عملات الأجنبية المختلفة.

أما في مجال قضايا النقل والمواصلات، تم ضبط 2629 قضية متنوعة أبرزها جرائم (السرقات - حيازة أسلحة - تنفيذ أحكام - مسجلون خطر - حيازة مخدرات)، بالإضافة إلى ضبط (4) تشكيلات عصابية، ضمت (8) متهمين ارتكبوا جرائم النشل وسرقة مهمات مصلحية.

وفيما يتعلق بأمن الموانىء، تم ضبط 28 قضية تهريب، و705 قضايا متنوعة في مجالات تهريب البضائع، فضلا عن ضبط 2519 قضية ومخالفة في مجال (الحفر والتنقيب عن الآثار، والتعدي على أرض آثار، حيازة قطع آثرية) وذلك في مجال الأمن السياحي.

وفي السياق ذاته، نجحت أجهزة الأمن في إزالة 246 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الري والصرف.

واتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية كافة وتم العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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