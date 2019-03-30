الكرملين: ترامب لم يطلب إجراء محادثات مع بوتين لبحث الوضع في فنزويلا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بسكوف اليوم السبت، عدم تلقي روسيا أي طلب من الإدارة الأمريكية لإجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى الآن لبحث الوضع في فنزويلا.



وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن أمس أنه قد يبحث الوضع في فنزويلا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "في وقت ما".



ومنذ 23 يناير الماضي، تشهد فنزويلا توترا إثر إعلان زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، "أحقيته" بتولي الرئاسة مؤقتا، إلى حين إجراء انتخابات جديدة، وتلقيه دعما إقليميا لا سيما من الولايات المتحدة، رغم فوز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قبل ذلك بأشهر بفترة رئاسية ثانية.. فيما أيدت بلدان بينها روسيا شرعية الرئيس الحالي مادورو.‎