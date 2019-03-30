بث مباشر مباراة الاهلي ضد الزمالك .. القمة ١١٧ "بث مباشر"

روابط مباراة الاهلي والزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك السبت 30/3/2019 في الدوري المصري الممتاز، حيث يحل فريق الأهلي ضيفاً على نظيره فريق الزمالك في إطار مباراة مؤجلة من منافسات الجولة السابعة عشر في بطولة الدوري المصري الممتاز، وتُقام مباراة الأهلي والزمالك في يوم السبت الموافق 30 مارس 2019، على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية على الأراضي المصرية وتنقل مباراة الاهلي ضد الزمالك اليوم بث مباشر في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة 8:00 بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة 9:00 بتوقيت الامارات العربية المتحدة.

كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم عبر الإنترنت من خلال موقع سي مصر لنقل المباريات، ويدخُل فريق الأهلي المباراة ساعياً لخطف صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، فيما يسعى فريق الزمالك لمحاولة تعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز.وسنقدم لكم الآن في هذا التقرير موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة للمباراة وأيضاً آخر استعدادات الفريقين قبل المباراة المرتقبة بينهما اليوم السبت.

موعد مباراة الأهلي والزمالك السبت في الدوري المصري الممتاز: والقنوات الناقلة لمُباراة الأهلي ضد الزمالك بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز في يوم السبت الموافق 30 مارس 2019، على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية على الأراضي المصرية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم السبت، في تمام الساعة:

الثامنة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

التاسعة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

السابعة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.