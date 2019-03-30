وزير لبناني: الوضع الاقتصادي يتطلب إصلاحات سريعة

حذر وزير الشئون الاجتماعية اللبناني ريشار قيومجيان، من دخول البلاد منطقة "المحظور المالي والاقتصادي" وهو الأمر الذي يستدعي سرعة تدارك الأمر واتخاذ الإجراءات المناسبة، مشيرًا إلى أن حزب القوات اللبنانية يضغط لإقرار الموازنة العامة بأسرع وقت ممكن، على أن تكون مدروسة ومرفقة بإصلاحات ووقف الإهدار والمصاريف غير المجدية.



وقال الوزير قيومجيان – في حديث له اليوم السبت لإذاعة لبنان الحر – إن ملاحظات البنك الدولي على الوضعين المالي والاقتصادي، لا تقتصر فقط على وضع قطاع الكهرباء رغم أنه يكبد الدولة أعباء كبيرة وإضافية، وإنما تتضمن المطالبة بإصلاحات وموازنة تقشفية.



وأضاف: "لا مجال للتذاكي في هذه الموازنة، علينا إيقاف الإهدار في الكهرباء، وإجراء مناقصات سريعة وتأمين الكهرباء من دون عجز، هكذا يبدأ الإصلاح الحقيقي، لأن نحو نصف الدين العام وعجز الخزينة والموازنة يأتي من الكهرباء، وبالتالي تشكل عبئا كبيرا على لبنان يفوق عبء الاتصالات وغيرها من القطاعات".