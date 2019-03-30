حماس: تسليم جداول زمنية إلى مصر لتنفيذ بنود تفاهمات الهدوء غدًا

قال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إن الوسيط المصري سيتلقى، غدًا الأحد، برامج وخطط تنفيذية بأوقات محددة لتنفيذ البنود التي وعد الاحتلال بتنفيذها.



وأكد، خلال مشاركته في "مليونية العودة والأرض"، أن الاحتلال الإسرائيلي في مرحلة اختبار بشأن التزامه ببنود تفاهمات الهدوء، حسبما نشر المركز الفلسطيني للإعلام.



وانطلقت "مليونية العودة"، اليوم السبت، على حدود قطاع غزة، لإحياء ذكرى "يوم الأرض" ومرور عام على مسيرات العودة، في ظل هدوء حذر مع الاحتلال، نظرا لتفاهمات الهدوء التي يتم الاتفاق عليها مع الفصائل الفلسطينية، بوساطة مصرية.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم، استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال، وإصابة أكثر من 100 آخرين.