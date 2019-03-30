وزير الرياضة يستقبل رئيس وأبطال الاتحاد المصري للرماية

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية حازم حسني، يرافقه لاعبي المنتخب المصري أحمد توحيد وعبدالعزيز محيلبة وعزمي محيلبة وأحمد يحيى.



وأثنى الوزير - خلال اللقاء - على ما يقدمه لاعبو المنتخب المصري للرماية من مستويات متميزة، مؤكدا أن وزارة الشباب والرياضة لا تدخر جهدا في دعم ومساندة لاعبي المنتخب المصري لتحقيق ميداليات عالمية وأولمبية في الفترة القادمة، موجها بضرورة توفير كل متطلبات اللاعبين من أجهزة فنية تضم معدين بدنيين ونفسيين وتغذية.



ومن جهته، أعرب رئيس اتحاد الرماية عن شكره لوزير الشباب والرياضة لحرصه على دعم ومساندة الاتحاد المصري للرماية والمساعدة على نشر اللعبة بمحافظات مصر المختلفة.



وفي نهاية اللقاء، قدم وزير الشباب والرياضة درع الوزارة للاعب أحمد توحيد لحصوله على المركز الثاني ببطولة العالم التي أقيمت بالمكسيك الشهر الجاري.