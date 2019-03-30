القاهرة : السبت 30 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
02:12 م

بث مباشر الأهلي والزمالك بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بدون تقطيع
10:13 م

بث مباشر لمباراة القمة بين الأهلى و الزمالك 2019
02:29 ص

تحذير هام من وزارة الهجرة للمصريين بالكويت
01:34 ص

المغرب والأدرن يؤكدان دعم الشعب الفلسطينى
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
مصر
السبت 30/مارس/2019 - 02:59 م

نص كلمة الرئيس السيسي خلال تكريم الأمهات المثاليات

نص كلمة الرئيس السيسي
وسام عطية
dostor.org/2572306

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال تكريمه لعدد من الأمهات المثاليات، أمامنا الكثير حتى نصل إلى ما نصبوا إليه، ومجتمع تسوده العدالة والإنصاف.

وإليكم نص الكلمة:
"السيدات والسادة... إننا إذ حققنا تقدما في مسيرة دعم وتمكين المرأة فمازال أمامنا الكثير الذي نصبوا إليه، حتى نصل إلى مجتمع تسوده العدالة والإنصاف وبحيث يشترك في بناء الوطن جميع أبنائه رجالا ونساء بنفس الهمة والإصرار، ولذلك فإنني أوجه الحكومة بما يلي:

أولا: دراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر للمرأة في سوق العمل وتوفير المناخ الملائم والداعم لها في ظل حماية اجتماعية مناسبة لتشجيع تحولها من العمل في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وفي القطاعات غير التقليدية التي تحقق فيها طموحاتها.

ثانيا: إنني إذ أحيي تبني الحكومة لاستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، فإنني أكلفها بوضع التشريعات المناسبة التي تهدف لحماية المرأة فعليا من كل أشكال العنف المعنوي والجسدي آخذين في الاعتبار أن الزواج المبكر قبل السن القانوني والحرمان من التعليم، أو حرمانها من النفقة المناسبة لها ولأولادها في حالة الطلاق هي جميعا أشكال متعددة للعنف.

ثالثا: قيام الحكومة بدراسة أعمق وأشمل لظاهرة الغارمات وصياغة التشريعات والسياسات التي من شأنها الحد من تلك الظاهرة لما لها من تداعيات على كيان الأسرة المصرية.

رابعا: في ضوء التوجيهات السابقة بصياغة مشروع للتوعية الأسرية وإعداد الشباب لمسؤوليات الزواج، فإنني أتطلع للتنفيذ الفعال والإيجابي لبرنامج "مودة" بحيث يؤتي ثماره في استقرار الأسرة ويحفظ لكل من الزوجين حقوقه جنبا إلى جنب مع دراسة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية".

واستطرد الرئيس السيسي قائلا " الفقرة الخاصة ببرنامج (مودة).. أؤكد على ضرورة العمل المتكامل والملزم لنا كأسرة وشباب وشابات مقدمين على الزواج، والاعتماد على آليات محكمة تلزمنا بالقيام بهذا الدور أمام أبنائنا وبناتنا لكي يتم إعدادهم بالشكل المناسب ليساهم في تحقيق نجاحهم في بناء أسرة بشكل كامل.

خامسا: أدعو الحكومة لإتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الشمول المالي والتمكين التكنولوجي للمراة وتقديم المزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة التي تتيح للمرأة فرص للعمل.

سادسا: في ضوء فخرنا جميعا بتمثيل المرأة ودورها في البرلمان وفي الحكومة بنسبة هي الأعلى في تاريخ مصر فإنني أدعو إلى تحقيق المزيد من المشاركة السياسية والمزيد من المشاركة في مختلف القطاعات في مصر أحوج ما تكون في بناء نهضتها إلى جهود بناتها جنبا إلى جنب مع جهود أبنائها.

سابعا: أدعو الحكومة لدراسة تعديل قانون الخدمة العامة بحيث يكون أداة لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل ووضع الآليات والحوافز اللازمة لتحقيق ذلك".

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا "السيدات والسادة شعب مصر العظيم إنني في ختام كلمتي أتوجه بالدعوة لكل مواطن على أرض مصر أقول لهم تستحق سيدات مصر منا شارعا آمنا يسرن فيه باطمئنان ومكان عمل متفهم يعملنا به ومعاملة راقية في كل مكان تعكس تحضر شعبنا وعراقته وأقول للمراة المصرية لكي مني ومن وطنك كل التقدير والإعزاز والاحترام والاعتراف بالجميل".

اقرأ أيضًا
منذ يومين

تحذير هام من وزارة الهجرة للمصريين بالكويت

منذ اسبوع

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد

منذ أقل من شهر

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها

منذ أقل من شهر

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب

منذ أقل من شهر

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام

منذ أقل من شهر

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين

الآن

السيسى يحقق أمنية أكبر معمرة بالشرقية

التأجيل يهدد مباراة الأهلى والزمالك بسبب الطقس

السيسي يكرم الأمهات المثاليات

السيسى يوقع قانونًا بالترخيص لوزير الكهرباء فى التعاقد مع "المواد النووية"

ads
الأكثر قراءة

سمية الخشاب تفجر 5 مفاجآت عن علاقتها بـ "أحمد سعد"

السيسي: زيادة أصحاب المعاشات 15%

تفاصيل هيكلة الأجور والمعاشات التي أعلن عنها الرئيس السيسي

التأجيل يهدد مباراة الأهلى والزمالك بسبب الطقس

ألبومات الصور

بالصور.. سقوط أمطار متوسطة على محافظة مطروح

بالصور.. جرار يخترق جدار منزل فى الدقهلية

نيابة المنشية تطلب التحريات حول حريق أرض "النباشين" بالإسكندرية

أبعدته الحرب عن وطنه.. قصة سوري سحرته أسوان فاستقر فيها تاجرا

رياضة

وزير الرياضة يستقبل رئيس وأبطال الاتحاد المصري للرماية

وزير الشباب والرياضة يشهد فعاليات بطولة كأس مصر للسباحة

مدرب سيدات يد الأهلي: أهدي درع الدوري للجماهير

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

سمية الخشاب تفجر 5 مفاجآت عن علاقتها بـ "أحمد سعد"

السيسي: زيادة أصحاب المعاشات 15%

تفاصيل هيكلة الأجور والمعاشات التي أعلن عنها الرئيس السيسي

التأجيل يهدد مباراة الأهلى والزمالك بسبب الطقس

الرئيس نيوز

الرئاسة التونسية: الدكتوراه الفخرية للملك سلمان من جامعة "القيروان"

كم ستكلف الزيادات الجديدة ميزانية الدولة?

بعد قرارات الزيادة.. السيسي: المرحلة الصعبة لم تنته بعد

السيسي يطالب وزيرة الصحة بإجراء مسح طبي شامل للكشف عن سرطان الثدي

السيسي يعلن علاوة استثنائية للعاملين بالدولة

كشكول

"الكردي" يناقش توفير منح للدراسة بجامعة شيكاغو الأمريكية

منصور: اجتماع جامعات ألمانيا علي أرض مصر يعكس الثقة

تجهيز أول وحدة للمشروعات الابتكارية والإبداع الطلابى بجامعة أسيوط

بالصور.. ختام الدورة التدريبية الأولى لأمناء إعلام معلمي الولايات السودانية

جامعة كفر الشيخ تشارك في مسابقة " قصتي مع الصين"

الأمصار

ملك المغرب يستقبل البابا فرنسيس في الرباط

الرئيس المصري يرفع أجور العاملين بالدولة

اعتقال "إرهابيين" خططوا لشن هجمات في ألمانيا

بعد سقوطه على مسرح الكويت.. أول تصريح للفنان عبدالله الرويشد

قرقاش: قمة تونس محطة مهمة لتعزيز العمل العربي المشترك

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

ناهد السيد تكتب: عزيزتى أم أحمد حارسة العقار

فيديو.. حادث مروع لفريق أكروبات يسير على الحبل

البريطانيون يترقبون "أميرهم" ليخفف عنهم ضغط الـ"بريكست"

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

المزيد
الصحة

تعرف على فوائد عشبة بلسم الليمون

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎