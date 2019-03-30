نص كلمة الرئيس السيسي خلال تكريم الأمهات المثاليات

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال تكريمه لعدد من الأمهات المثاليات، أمامنا الكثير حتى نصل إلى ما نصبوا إليه، ومجتمع تسوده العدالة والإنصاف.



وإليكم نص الكلمة:

"السيدات والسادة... إننا إذ حققنا تقدما في مسيرة دعم وتمكين المرأة فمازال أمامنا الكثير الذي نصبوا إليه، حتى نصل إلى مجتمع تسوده العدالة والإنصاف وبحيث يشترك في بناء الوطن جميع أبنائه رجالا ونساء بنفس الهمة والإصرار، ولذلك فإنني أوجه الحكومة بما يلي:



أولا: دراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر للمرأة في سوق العمل وتوفير المناخ الملائم والداعم لها في ظل حماية اجتماعية مناسبة لتشجيع تحولها من العمل في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وفي القطاعات غير التقليدية التي تحقق فيها طموحاتها.



ثانيا: إنني إذ أحيي تبني الحكومة لاستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، فإنني أكلفها بوضع التشريعات المناسبة التي تهدف لحماية المرأة فعليا من كل أشكال العنف المعنوي والجسدي آخذين في الاعتبار أن الزواج المبكر قبل السن القانوني والحرمان من التعليم، أو حرمانها من النفقة المناسبة لها ولأولادها في حالة الطلاق هي جميعا أشكال متعددة للعنف.



ثالثا: قيام الحكومة بدراسة أعمق وأشمل لظاهرة الغارمات وصياغة التشريعات والسياسات التي من شأنها الحد من تلك الظاهرة لما لها من تداعيات على كيان الأسرة المصرية.



رابعا: في ضوء التوجيهات السابقة بصياغة مشروع للتوعية الأسرية وإعداد الشباب لمسؤوليات الزواج، فإنني أتطلع للتنفيذ الفعال والإيجابي لبرنامج "مودة" بحيث يؤتي ثماره في استقرار الأسرة ويحفظ لكل من الزوجين حقوقه جنبا إلى جنب مع دراسة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية".



واستطرد الرئيس السيسي قائلا " الفقرة الخاصة ببرنامج (مودة).. أؤكد على ضرورة العمل المتكامل والملزم لنا كأسرة وشباب وشابات مقدمين على الزواج، والاعتماد على آليات محكمة تلزمنا بالقيام بهذا الدور أمام أبنائنا وبناتنا لكي يتم إعدادهم بالشكل المناسب ليساهم في تحقيق نجاحهم في بناء أسرة بشكل كامل.



خامسا: أدعو الحكومة لإتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الشمول المالي والتمكين التكنولوجي للمراة وتقديم المزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة التي تتيح للمرأة فرص للعمل.



سادسا: في ضوء فخرنا جميعا بتمثيل المرأة ودورها في البرلمان وفي الحكومة بنسبة هي الأعلى في تاريخ مصر فإنني أدعو إلى تحقيق المزيد من المشاركة السياسية والمزيد من المشاركة في مختلف القطاعات في مصر أحوج ما تكون في بناء نهضتها إلى جهود بناتها جنبا إلى جنب مع جهود أبنائها.



سابعا: أدعو الحكومة لدراسة تعديل قانون الخدمة العامة بحيث يكون أداة لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل ووضع الآليات والحوافز اللازمة لتحقيق ذلك".



وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا "السيدات والسادة شعب مصر العظيم إنني في ختام كلمتي أتوجه بالدعوة لكل مواطن على أرض مصر أقول لهم تستحق سيدات مصر منا شارعا آمنا يسرن فيه باطمئنان ومكان عمل متفهم يعملنا به ومعاملة راقية في كل مكان تعكس تحضر شعبنا وعراقته وأقول للمراة المصرية لكي مني ومن وطنك كل التقدير والإعزاز والاحترام والاعتراف بالجميل".