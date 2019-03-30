"الداخلية" تجري الكشف الطبي على نزلاء سجني الفيوم وبنها

وجه قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية قافلة طبية، ضمت أطباء من مختلف التخصصات إلى سجن الفيوم، وسجن مركز شرطة بنها، لتوقيع الكشف الطبي على النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم.



وتوالي وزارة الداخلية جهودها في استمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم سبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون والمحجوزين بالأقسام والمراكز على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.



يأتي ذلك حرصا من وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتوجيه القوافل الطبية للسجون العمومية لتوقيع الكشف الطبي على المسجونين والمتهمين المحتجزين بأقسام ومراكز الشرطة بمديريات الأمن المختلفة، لتقديم الخدمات الطبية لهم.