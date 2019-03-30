محافظ القليوبية: اجتماع وزاري لبحث تطوير القناطر الخيرية قريبا

ناقش الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، اليوم السبت، في اجتماع موسع مقترحات تطوير وتخطيط مدينة القناطر الخيرية لجذب الاستثمار السياحي والاستفادة من كل المقومات الطبيعية التي تمتاز بها المدينة وخاصة الموقع الجغرافي المتميز والفريد لها.



واستعرض المحافظ رؤية المكتب الهندسي لتطوير المدينة والتي تتميز بالتصميم البسيط من خلال استغلال المقومات الموجودة بالمدينة وإضافة بعض المقومات الأخرى كإقامة فندق ومنطقة ريفية ومنطقة للمطاعم وأماكن للتنزهات والصيد والرحلات النيلية.



وأوضح الدكتور عبد الحليم أنه تم الاجتماع بالعديد من المكاتب والشركات الهندسية المتخصصة في هذا المجال وذلك بهدف الوصول إلى فكرة مناسبة سيتم عرضها على القيادة السياسية لتبني المشروع.

وأشار المحافظ إلى أن تعدد جهات الولاية على أرض القناطر الخيرية هو السبب الرئيسي الذي يقف عائقا أمام تنفيذ أي خطط لتطوير المدينة ولذا فأنه تم التنسيق لعقد اجتماع وزاري قريبا يجمع كافة الأطراف لتسهيل اتخاذ قرار لتطوير المدينة وعودتها إلى سابق عهدها كمدينة يقصدها الزوار محليا وعالميا.



حضر الاجتماع إيمان ريان نائب المحافظ ومنال زين العابدين مدير التخطيط العمراني بالمحافظة ومدير وحدة التطوير الحضري والعشوائيات ومدير الشئون الهندسية والتنظيم بالقناطر الخيرية.



من ناحية أخرى، بحث محافظ القليوبية، مع الهيئة العربية للتصنيع تعزيز التعاون بين المحافظة والهيئة وتقديم الدعم اللازم لشراء وتوريد معدات لتدعيم قطاعي النظافة والإنارة بالمحافظة.



ورحب المحافظ بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع المؤسسة الوطنية لتوفير المنتجات المتطورة العديدة بهدف المساهمة في الارتقاء بالمنظومة الصناعية في المحافظة.