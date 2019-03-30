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السبت 30/مارس/2019 - 02:55 م

"فرنسيس" يستقل الطائرة البابوية بمطار فيوميتشينو متجها للمغرب

فرنسيس يستقل الطائرة
مونيكا جرجس - تريزة شنودة
dostor.org/2572301

استقل البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان الطائرة البابوية في مطار فيوميتشينو في روما ليبدأ رحلته الرسولية إلى المغرب.

ويتوجه قداسة البابا فرنسيس، اليوم السبت إلى المغرب في زيارة رعوية تعد الأولى من نوعها، والتي من المقرر أن تستمر لمدة يومين.

ومن المقرر أن يستقبل البابا فرنسيس لدى وصوله إلى مطار الرباط، الملك محمد السادس، ملك المغرب.

وعقب مراسم الأستقبال الرسمية يلتقي البابا فرنسيس بعد ذلك بممثلي الشعب المغربي والسلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي في ساحة مسجد حسان، كما سيزور ضريح الملك الراحل محمد الخامس.

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