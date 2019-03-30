القاهرة : السبت 30 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
02:12 م

بث مباشر الأهلي والزمالك بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بدون تقطيع
10:13 م

بث مباشر لمباراة القمة بين الأهلى و الزمالك 2019
02:29 ص

تحذير هام من وزارة الهجرة للمصريين بالكويت
01:34 ص

المغرب والأدرن يؤكدان دعم الشعب الفلسطينى
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
مصر
السبت 30/مارس/2019 - 02:54 م

الأرصاد: استمرار انخفاض الحرارة وهطول الأمطار غدًا.. والعظمى بالقاهرة 18

الأرصاد: استمرار
أ ش أ
dostor.org/2572300

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس بارد على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء والوجه البحري والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب وشرق البلاد، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: 

الصغرى العظمى
القاهرة 14 18
شبين الكوم 14 18
طنطا 14 18
دمنهور 13 17
الإسكندرية 13 17
بلطيم 13 18
مطروح 13 18
السلوم 12 17
سيوة 12 20
بورسعيد 15 17
دمياط 15 18
الزقازيق 14 18
الإسماعيلية 14 19
السويس 14 18
العريش 13 18
رفح 14 17
رأس سدر 17 22
نخل 12 16
نويبع 16 19
طابا 13 15
كاترين 08 10
الطور 16 21
شرم الشيخ 17 23
الغردقة 17 22
مرسى علم 17 22
الفيوم 14 19
بني سويف 13 19
المنيا 11 18
أسيوط 11 18
سوهاج 12 20
قنا 13 21
الأقصر 13 23
أسوان 15 23
أبوسمبل 14 22
الوادي الجديد 11 24
الشلاتين 20 27
أبورماد 20 20
رأس حدربة 19 25
حلايب 18 23

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى
مكة المكرمة 19 31
المدينة 13 29
الرياض 21 34
المنامة 24 29
أبوظبي 23 36
الدوحة 25 28
الكويت 20 26
دمشق 06 12
بيروت 13 16
عمان 05 11
القدس 06 10
غزة 12 17
بغداد 13 24
مسقط 24 30
صنعاء 10 28
الخرطوم 19 35
طرابلس 13 17
تونس 11 21
الجزائر 11 17
الرباط 11 20
نواكشوط 15 27

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 00 10
اسطنبول 07 11
إسلام آباد 14 28
نيودلهي 18 34
جاكرتا 24 32
بكين 02 16
كوالامبور 25 32
طوكيو 06 17
أثينا 09 16
روما 06 20
باريس 07 19
مدريد 06 18
برلين 01 - 11
لندن 04 10
مونتريال 07 - 05
موسكو 01 11
نيويورك 06 14
واشنطن 01 16

اقرأ أيضًا
منذ يومين

تحذير هام من وزارة الهجرة للمصريين بالكويت

منذ اسبوع

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد

منذ أقل من شهر

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها

منذ أقل من شهر

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب

منذ أقل من شهر

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام

منذ أقل من شهر

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين

الآن

السيسى يحقق أمنية أكبر معمرة بالشرقية

التأجيل يهدد مباراة الأهلى والزمالك بسبب الطقس

السيسي يكرم الأمهات المثاليات

السيسى يوقع قانونًا بالترخيص لوزير الكهرباء فى التعاقد مع "المواد النووية"

ads
الأكثر قراءة

سمية الخشاب تفجر 5 مفاجآت عن علاقتها بـ "أحمد سعد"

السيسي: زيادة أصحاب المعاشات 15%

تفاصيل هيكلة الأجور والمعاشات التي أعلن عنها الرئيس السيسي

التأجيل يهدد مباراة الأهلى والزمالك بسبب الطقس

ألبومات الصور

بالصور.. سقوط أمطار متوسطة على محافظة مطروح

بالصور.. جرار يخترق جدار منزل فى الدقهلية

نيابة المنشية تطلب التحريات حول حريق أرض "النباشين" بالإسكندرية

أبعدته الحرب عن وطنه.. قصة سوري سحرته أسوان فاستقر فيها تاجرا

رياضة

وزير الرياضة يستقبل رئيس وأبطال الاتحاد المصري للرماية

وزير الشباب والرياضة يشهد فعاليات بطولة كأس مصر للسباحة

مدرب سيدات يد الأهلي: أهدي درع الدوري للجماهير

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

سمية الخشاب تفجر 5 مفاجآت عن علاقتها بـ "أحمد سعد"

السيسي: زيادة أصحاب المعاشات 15%

تفاصيل هيكلة الأجور والمعاشات التي أعلن عنها الرئيس السيسي

التأجيل يهدد مباراة الأهلى والزمالك بسبب الطقس

الرئيس نيوز

الرئاسة التونسية: الدكتوراه الفخرية للملك سلمان من جامعة "القيروان"

كم ستكلف الزيادات الجديدة ميزانية الدولة?

بعد قرارات الزيادة.. السيسي: المرحلة الصعبة لم تنته بعد

السيسي يطالب وزيرة الصحة بإجراء مسح طبي شامل للكشف عن سرطان الثدي

السيسي يعلن علاوة استثنائية للعاملين بالدولة

كشكول

ننشر رابط التسجيل بأول جامعة ألمانية دولية تطبيقية في مصر

"الكردي" يناقش توفير منح للدراسة بجامعة شيكاغو الأمريكية

منصور: اجتماع جامعات ألمانيا علي أرض مصر يعكس الثقة

تجهيز أول وحدة للمشروعات الابتكارية والإبداع الطلابى بجامعة أسيوط

بالصور.. ختام الدورة التدريبية الأولى لأمناء إعلام معلمي الولايات السودانية

الأمصار

ملك المغرب يستقبل البابا فرنسيس في الرباط

الرئيس المصري يرفع أجور العاملين بالدولة

اعتقال "إرهابيين" خططوا لشن هجمات في ألمانيا

بعد سقوطه على مسرح الكويت.. أول تصريح للفنان عبدالله الرويشد

قرقاش: قمة تونس محطة مهمة لتعزيز العمل العربي المشترك

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

ناهد السيد تكتب: عزيزتى أم أحمد حارسة العقار

فيديو.. حادث مروع لفريق أكروبات يسير على الحبل

البريطانيون يترقبون "أميرهم" ليخفف عنهم ضغط الـ"بريكست"

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

المزيد
الصحة

تعرف على فوائد عشبة بلسم الليمون

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎