وزير الشباب والرياضة يشهد فعاليات بطولة كأس مصر للسباحة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، فعاليات بطولة مصر للسباحة القصيرة والتي تقام باستاد القاهرة الدولي بمشاركة 500 لاعب ولاعبة خلال الفترة من 29 مارس الجاري حتى 17 أبريل المقبل للمراحل العمرية من 11 سنة حتى الدرجة الأولى.



وأثنى وزير الشباب والرياضة على المستوى المتميز الذي يقدمه اللاعبون خلال البطولة، متمنيا لهم تحقيق أفضل النتائج، كما أشاد بحسن تنظيم الاتحاد المصري للسباحة للبطولة.



يذكر أن بطولة كأس مصر للدرجة الأولى هي إحدى البطولات المعترف بها من الاتحاد الدولي والمؤهلة لبطولة العالم للسباحة.