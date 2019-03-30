مدرب سيدات يد الأهلي: أهدي درع الدوري للجماهير

أهدى ياسر صلاح المدير الفني لفريق كرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، درع الدوري لجماهير الأهلي المساندة للفريق من بداية الموسم.. موضحا أن هدف الفريق الفوز بكل البطولات.



وأشار صلاح، في تصريحات اليوم السبت، إلى أن لاعبات الأهلي قدمن موسما مميزا من بدايته، وواجهن منافسات أقوى من المواسم السابقة..مشددا على أن فريقه يضم مزيجا من الخبرات والشباب والناشئات، وهو ما يمنحه مستقبلا أفضل فيما هو قادم.



وأوضح المدير الفني للأهلي أن الفريق ينافس الأسبوع المقبل على لقبين لا يقلان أهمية بالنسبة له عن بطولة الدوري، ولا مجال للراحة حتى التتويج بالثلاثية.