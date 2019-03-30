"رفع الحد الأدنى للأجور" أبرزها..هدايا الرئيس السيسي في احتفالية عيد المرأة المصرية

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت، عددا من الأمهات المثاليات ومنحهم وسام الكمال من الدرجة الثانية، وذلك خلال الاحتفال بعيد المرأة المصرية الذي عقد اليوم بمركز المنارة بالتجمع الخامس، وقرر الرئيس عدة توصيات.



ترصدها"الدستور" في السطور التالية.



1- قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي منح علاوة استثنائية لجميع العاملني بالدولة 150 جنيها.



2- رفع الحد الأدنى لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية حيث يكون الحد الأدنى السادسة 2000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، والثالثة الوظيفية 2600 جنيه، والدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه بدلا من 4600 جنيه.



3- تحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية للعاملين بالدولة، لافتا إلى أنه تم اتخاذ مجموعة الإجراءات لتخفيف العبء على المصريين وفي نفس الوقت نسير في عملية الإصلاح الاقتصادي.



4-إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2019.



5- منح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيه، لقيمة الزيادة مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.