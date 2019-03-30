القاهرة : السبت 30 مارس 2019
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02:12 م

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10:13 م

بث مباشر لمباراة القمة بين الأهلى و الزمالك 2019
02:29 ص

تحذير هام من وزارة الهجرة للمصريين بالكويت
01:34 ص

المغرب والأدرن يؤكدان دعم الشعب الفلسطينى
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

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12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
اقتصاد
السبت 30/مارس/2019 - 02:47 م

تعرف على أسعار الخضار اليوم

تعرف على أسعار الخضار
dostor.org/2572285

استقرت أسعار الخضروات، اليوم، طبقا لأسعار الجملة بسوق العبور، وفق تحديثات الموقع الرسمى.

وسجلت أسعار الكوسة ما بين 4-7 جنيهات للكيلو، والفاصوليا ما بين 7- 17 جنيها، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 6 و7 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 6- 9 جنيهات، وبلغ سعر الملوخية من 6- 8 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 2- 5.5 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 5- 7 جنيهات، وبلغ الخيار الصوب من 6- 9 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 2.50- 4.5 جنيه، ووصل سعر البطاطس ما بين 4.5- 6.75 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 4.25- 6.25 جنيه للكيلو.

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