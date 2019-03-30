تعرف على أسعار الخضار اليوم

استقرت أسعار الخضروات، اليوم، طبقا لأسعار الجملة بسوق العبور، وفق تحديثات الموقع الرسمى.



وسجلت أسعار الكوسة ما بين 4-7 جنيهات للكيلو، والفاصوليا ما بين 7- 17 جنيها، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 6 و7 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 6- 9 جنيهات، وبلغ سعر الملوخية من 6- 8 جنيهات.



وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 2- 5.5 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 5- 7 جنيهات، وبلغ الخيار الصوب من 6- 9 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 2.50- 4.5 جنيه، ووصل سعر البطاطس ما بين 4.5- 6.75 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 4.25- 6.25 جنيه للكيلو.

