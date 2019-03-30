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السبت 30/مارس/2019 - 02:47 م

"الدرندلي" رئيسًا لبعثة فريق الكرة بالأهلي في جنوب إفريقيا

الدرندلي رئيسًا لبعثة
أ ش أ
dostor.org/2572284

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تكليف خالد الدرندلي أمين الصندوق برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستتوجه إلى جنوب إفريقيا يوم 3 أبريل القادم، استعدادا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي يوم 6 من الشهر ذاته في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي بعد تصدره مجموعته الرابعة برصيد 10 نقاط في منافسات دور المجموعات.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) حدد يومي 6 و13 أبريل القادم موعدا لمواجهتي الأهلي وصن داونز في ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

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