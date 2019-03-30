نيابة النقض توصي بتأييد سجن "أبو إسماعيل" في "حصار محكمة مدينة نصر"

أوصت نيابة النقض في الطعن الخاص بالمتهم حازم صلاح أبو إسماعيل و5 آخرين، بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه، وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن 5 سنوات، في قضية حصار محكمة مدينة نصر.



وأفادت أوراق القضية التي تنظرها محكمة النقض في 4 مايو المقبل، بأن المتهمين وآخرين مجهولين قاموا بالتحريض وتنفيذ جريمة حصار محكمة مدينة نصر في 19 ديسمبر 2012، وتدبير تجمهر حاشد حول مقر المحكمة، واستعملوا القوة والعنف والتهديد مع أعضاء النيابة العامة داخل المحكمة لمنعهم من أداء أعمال وظيفتهم وإجبارهم على استصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد محمود عرفة، أحد كوادر حركة "حازمون" والذي كان معروضًا على النيابة للنظر في اتهامه بقضية جنائية تتعلق بحيازته لبندقية آلية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.