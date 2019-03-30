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الثقافة
السبت 30/مارس/2019 - 02:45 م

السبت.. انطلاق مبادرة "نتشارك" للثقافة والفنون بحي الأسمرات

السبت.. انطلاق مبادرة
نضال ممدوح
dostor.org/2572277

في إطار الاحتفال بيوم اليتيم٬ تنطلق في الحادية عشرة من صباح السبت الموافق 6 أبريل المقبل٬ بمقر مكتبة مصر الجديدة بحي الأسمرات٬ فعاليات مبادرة "نتشارك" للثقافة والفنون والعمل التطوعي٬ تحت مظلة جامعة القاهرة من خلال تقديم الرعاية اللوجستية للمبادرة بوضع اللوجو الخاص بدبلومة التنمية الثقافية – كلية الآداب جامعة القاهرة.

ويتضمن البرنامج العديد من الفقرات الفنية منها ورشة لتعليم الخط العربي للأطفال بعنوان "خط صغنن" للخطاط الكبير الفنان٬ أنور الفوال يليها محاكاة فنية غنائية يتخللها شعر بمصاحبة الآلات الإيقاعية حول قيمة الحياة والفن هدفها الترفية عن الاطفال يقدمها الفنان الحائز علي جائزة الدولة للإبداع الفني الممثل والمخرج إسلام سعيد، كما يقام يوم ترفيهي للاطفال.

وتستمر الفعاليات يومي الخميس والسبت طوال شهر أبريل 2019 بمقر مكتبة مصر الجديدة بحي الأسمرات من 11 صباحا حتى 3 مساء، وتقام العديد من الورش الفنية والرحلات المجانية وعروض أفلام تسجيلية وندوات توعية صحية لسكان حي الأسمرات.

ويقام حفل الختام يوم السبت 27 أبريل 2019، ويتضمن عرض الأراحوز وعرض مسرحي نتاج ورشة التمثيل من إخراج الفنان محمد عبد الرحيم، وتوزع شهادات شكر من القائمين على المبادرة للجهات الداعمة والفنانين المتطوعين في البرنامج الثقافي والفني للمشروع.

السبت.. انطلاق مبادرة "نتشارك" للثقافة والفنون بحي الأسمرات
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