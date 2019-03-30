شمال سيناء تحقق 99% من المستهدف بحملة القضاء على الطفيليات

حققت الحملة القومية للقضاء على الطفيليات المعوية لدى تلاميذ المدارس الابتدائية في محافظة شمال سيناء نسبة 99% من المستهدف، كما حققت المبادرة الرئاسية للكشف عن سوء التغذية نسبة 98% من المستهدف.



وأوضح الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة - في تصريح اليوم السبت - أنه تم فحص وتطعيم 63 ألفا و940 تلميذا وتلميذة في مختلف المدارس على مستوى المحافظة.



وأكد مسئول التثقيف والإعلام الصحي في مديرية الصحة فتحي عثمان أنه لم يتم رصد أية مضاعفات أو آثار جانبية للحالات التي تم فحصها وتطعيمها، مشيرا إلى قيام فرق التثقيف والإعلام الصحي بزيارة المدارس، لنشر التوعية بين التلاميذ، وتوضيح أهمية الحملة وأسباب الإصابة بالطفيليات المعوية وطرق الوقاية منها.