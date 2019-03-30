سعفان والغضبان يشهدان تدشين شعار كلية تربية بورسعيد الجديد

حضر وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تدشين شعار كلية تربية جامعة بورسعيد الجديد، وذلك أثناء فعاليات المؤتمر الدولي السادس للكلية، حيث قام الدكتور محمد سالم عميد الكلية بتدشين الشعار بعد تكريم عدد من الرموز المتواجده بالمؤتمر، حيث يعكس الشعار الجديد الثراء التطويري للكلية.



ووجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد شكره وتقديره للقائمين على المؤتمر، مؤكدا أن غرس الانتماء والمحبة في الأطفال يأتي من التكامل بين الأسرة وبين المدرسة.



كما أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على أهمية المدرسة خلق جيل محب لوطنه يبذل قصاري جهده من أجل رفعة ذلك الوطن، مشيرا إلى أن الدولة نجحت في مشروعات وإنجازات خلال السنوات الماضية أبهرت العالم عن طريق التكامل والاتحاد بين كل المصريين وحبهم لوطنهم، والذي لا بدَّ أن يتم غرسه في الأطفال منذ الصغر ليكونوا مواطنين يحملون مسئولية الوطن على عاتقهم عندما يكبرون.



يذكر أنه يستمر مؤتمر تربية الدولي لمدة يومين بالمجمع الثقافي ببورسعيد، ويشارك في حضور المؤتمر أساتذة واعضاء هيئة التدريس من جامعات مصرية وجامعات من دول عربية مثل الأردن والعراق والمملكة العربية السعودية والجزائر.