اشتعال النيران في عربة ترام الإسكندرية بسبب ماس كهربائي

تسبب ماس كهربائي في نشوب حريق محدود في عربة ترام الرمل بمحطة فيكتوريا، شرق الإسكندرية، مما أثار حالة من الخوف والذعر بين الركاب، مما أدى إلى تدافع المواطنين للنزول من العربة المشتعلة دون حدوث إصابات.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة باشتعال ترام فكتوريا.



على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات إدارة الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران.



ومن جانبه، قال اللواء خالد عليوة، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، إن الحريق نشب نتيجة حدوث ماس كهربائي بالأسلاك الموصلة للترام، وتم السيطرة على النيران وإخمادها، دون حدوث إصابات بين الركاب.



وأضاف رئيس هيئة النقل العام، أنه تم سحب الترام لورش مصطفى كامل لإصلاح التلفيات الناتجة عن الحريق، وسيتم عودته للخدمة اليوم، مضيفًا أن حركة الترام تسير بصورة طبيعية ولم تتأثر بالحادث، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.