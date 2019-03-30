كورة on line بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك رابط يلا شوت| مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك كورة لايف اليوم| كورة اون لاين

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز السبت: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي

بث مباشر مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري الممتاز، حيث تُذاع المباراة في الدوري المصري الممتاز في يوم السبت عبر شبكة قنوات ON SPORT المصرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.حيث تُذاع مباراة الأهلي والزمالك على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة ON SPORT HD الأولى، فيما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق أحمد شوبير.







كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلي اليوم كما تُذاع المباراة أيضاً في بطولة الدوري المصري الممتاز في يوم السبت عبر شبكة قنوات النيل المصرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث تُذاع المباراة على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة NILE SPORT، بينما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق مدحت شلبي.







آخر استعدادات الأهلي لمُباراة الزمالك السبت في الدوري المصري الممتاز: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد الزمالك السبت 30/3/2019 في الدوري المصري الممتاز

تابع لايف مباراة الأهلي والزمالك مباشر، حيث يدخل فريق الأهلي مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الزمالك، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 51 نقطة بعدما خاض 22 جولة من بطولة الدوري المصري الممتاز.وفي أول 22 جولة خاضها فريق الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في 16 مباراة، وفي مقابل ذلك تعرض فريق الأهلي إلى الخسارة في 3 مباريات فقط لا غير، بينما سقط فريق الأهلي في فخ التعادل في 3 مباريات فقط لا غير أيضاً.







تابع لايف لعبة الزمالك اليوم ومن الناحية التهديفية في أول 22 جولة خاضها فريق الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، نجح فريق الأهلي في تسجيل 38 هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الأهلي 15 هدفاً حتى هذه اللحظة من عمر الموسم.ويُعتبر النجم المصري مروان محسن هو هداف فريق الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، حيث نجح المهاجم مروان محسن في تسجيل خمسة أهداف لمصلحة فريقه الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، ومن ثم يليه مباشرة في المركز الثاني النجم النيجيري جونيور