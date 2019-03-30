دراسة: التدخين أثناء الحمل يهدد خصوبة الجنين

حذرت دراسة جديدة، من خطورة تدخين الأم أثناء فترة الحمل، وأكد باحثون أن التدخين خلال فترة الحمل، يؤثر بشكل كبير علي خصوبة الجنين.



ووفقًا لموقع "ديلي ميل" البريطاني، فقد أوضحت نتائج الدراسة، أن التدخين أثناء فترة الحمل، يؤثر ايضا علي القلب للأجنه.



وأشار الباحثون، خلال دراستهم، أن سيدة واحدة من كل عشرة نساء في العالم مدخنه، الأمر الذي يتسبب في مشاكل عدة عند الحمل والولاده.



واكتشف العلماء في جامعة "كامبريدج" خلال دراستهم، أن الأضرار بعيدة المدى أكثر مما كان يعتقد، بل ويمكن أن تعرض فرصة المرأة لإصابة أحفادها.



ووجدت التجارب التي أجريت على الفئران أثناء الحمل أن الحرمان من الأكسجين - المعروف أيضًا باسم نقص الأكسجين - يعيد بشكل فعال ما يفعله المدخنون إلى رئتيهم، مما أدى إلى إصابة جرو الفئران الإناث بقليل من بصيلات المبيض.



ويقول الباحثون أن الفئران نموذج مفيد لدراسة الحمل البشري لأن بيولوجيتها التناسلية تشترك في العديد من الميزات مع الانسان.



ويعتقد الباحثون، أن الفتيات المولودين لنساء يدخن أثناء الحمل سيشهدن انخفاضًا مماثلًا في وظائف المبيض، والتي يقولون إنها قد تؤدي إلى فقدان الخصوبة وانقطاع الطمث المبكر.



وضع العلماء الفئران الحامل في مستويات منخفضة من الأكسجين، 13 في المائة مقارنة مع 21 في المائة القياسية الموجودة في الهواء، من اليوم السادس إلى اليوم 20 من الحمل.







