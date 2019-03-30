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السبت 30/مارس/2019 - 01:19 م

العثور على جثتي غريقين بعد 10 أيام من حادث العبارة بالموصل

العثور على جثتي غريقين
أ ش أ
dostor.org/2572069

أفاد مصدر في الدفاع المدني بمحافظة نينوى العراقية، اليوم السبت، بالعثور على جثتي غريقين في حادث عبارة الموصل، الذي وقع ب‍نهر دجلة قبل عشرة أيام.

وقال المصدر- في تصريح أوردته قناة السومرية نيوز- إن "الجثة الأولى عثر عليها في ناحية حمام العليل بقضاء الموصل، والثانية وجدت بالقرب من مشروع ماء الصلاحية في حمام العليل أيضا".

وأضاف المصدر أن الفرق ما زالت تعمل للبحث عن الجثث الأخرى في النهر بمحافظة نينوى، أو بمحافظات قريبة مثل صلاح الدين.

كان 100 عراقي قد لقوا مصرعهم غرقا وفقد آخرون في انقلاب عبارة بجزيرة الغابات السياحية في مدينة الموصل، فيما صوت مجلس النواب العراقي إثر الحادث على إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب، ونائبيه من مناصبهم، وإصدار مذكرة قبض بحق المحافظ وعدد من موظفي المحافظة.

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