ضبط حشيش وسلاح ناري بحوزة هارب من 8 قضايا في الفيوم

نجح ضباط مكتب مكافحة المخدرات بالفيوم بالتعاون والتنسيق مع وحدة مباحث مركز إبشواي، في ضبط عاطل هارب ومطلوب التنفيذ عليه في 8 قضايا تبديد وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار وسلاح ناري وطلقتين لذات العيار.



كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير المباحث يفيد بتمكن قوة أمنية مشتركة من ضباط مكافحة المخدرات ووحدة مباحث إبشواي من ضبط "طه أحمد محمد السيد" 33 سنة عاطل ومقيم في العجميين بدائرة ابشواي، هارب ومطلوب التنفيذ عليه في 8 قضايا تبديد وبحوزته طربة ونصف من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار وزنت 150 جرام وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش عيار 16 ملي وطلقتين لذات العيار.



تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 136 لسنة 2019 وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.