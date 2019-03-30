حبس عاطل وسائق بتهمة حيازة 20 طربة حشيش بالإسكندرية

قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، حبس سائق وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامهما بحيازة 20 طربة حشيش بقصد الاتجار، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغ بتمكن الخدمات الأمنية المعينة لتفقد الحالة الأمنية بطريق المحور دائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، من ضبط عاطل وسائق، مقيمين بالغربية، حال استقلالهما سيارة ميكروباص قيادة الثانى بحيازتهما كميات من مخدر الحشيش.



وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي 20 طربة حشيش ومبلغ مالى وهاتفين محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.