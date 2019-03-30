بنوك فرنسا تدعو لوقف العنف ضد فروعها خلال احتجاجات "السترات الصفراء"

دعت المصارف الفرنسية إلى وقف أعمال العنف التي سبق أن استهدفت مئات من فروعها على هامش أيام التعبئة خلال تظاهرات "السترات الصفراء" وذلك في مقالة نشرتها السبت صحيفة "لوموند".



وقال الأعضاء الستة في اللجنة التنفيذية للاتحاد المصرفي الفرنسي، المنظمة المهنية التي تضم كل المصارف في فرنسا، "لقد آن الاوان بالنسبة للجميع لكي يدينوا الاعمال التي ترتكب بحق المصارف".



وهؤلاء الأعضاء الستة هم رؤساء أكبر مصارف فرنسية (بي بي سي اي، وبي ان بي باريبا وكريديه موتيويل، وبنك بوستال، وكريدي اغريكول وسوسيتيه جنرال).



وسيتجمع محتجو "السترات الصفراء" السبت في فرنسا للاسبوع العشرين من التعبئة المستمرة منذ أربعة اشهر، رغم منع التظاهر تخوفا من حصول صدامات جديدة.



وكتب الأعضاء الستة في اللجنة التنفيذية للاتحاد المصرفي الفرنسي "من الضروري وقف سلسلة العنف هذه غير المبررة. نطالب بتوفير الشروط لكي يتمكن زملاؤنا وكذلك التجار من ممارسة أعمالهم بكل أمان وهدوء بما فيه فائدة زبائنهم".



وقالوا "منذ أكثر من أربعة أشهر، تعرضت مئات الفروع الواقعة في أسفل مبان أو على زوايا طرقات وفي وسط المدن لاعمال تخريب ونهب واحراق، وتم تهديد موظفينا المصرفيين جسديا".