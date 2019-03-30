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السبت 30/مارس/2019 - 01:16 م

والي: المرأة مصرية هي استثنائية وهي قلب الوطن النابض

والي: المرأة مصرية
كتبت وسام عطية
dostor.org/2572064

وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "السيد رئيس الجمهورية والسيدة حرمه.. كل عام وانتم بخير كل عام وكل أمهات مصر بخير".

ووجهت الوزيرة - خلال احتفالية المجلس القومى للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية - تحية لكل امرأة مصرية تراها عادية ولكنها تحمل صلابة الجبال؛ حيث قامت بمدح دور المرأة المصرية بـ "جيش مصر هو سيف الوطن، وكل امرأة مصرية هي امرأة استثنائية وهي قلب الوطن النابض".

وتطرقت في حديثها إلى نضال المرأة المصرية الذي بدأ منذ فجر التاريخ وهي تستمد قوتها من عظمة التاريخ المصري.

وعرضت جهود الوزارة قائلة: إننا نقدم دعما نقديا لأكثر من 2 مليون سيدة مصرية بمختلف المحافظات، مشيرة إلى ارتفاع نسبة تحصيل نفقة الطلاق من 20 إلى 60 %".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى وحرمه السيدة انتصار السيسى، الحفل الذى يقيمه المجلس القومى للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، والتقطا صورة تذكارية مع عدد كبير من المكرمات وأعضاء المجلس القومى للمرأة، لدى وصولهن إلى مقر الاحتفالية.

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