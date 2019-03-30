إحالة 10 أطباء للتحقيق بسبب الإهمال وعدم الحضور بكفر شكر

أكد المهندس محمد حسينى عبدالرحمن، رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، أنه تم إحالة 10 أطباء وصيادلة للتحقيق، بسبب الإهمال وعدم التواجد فى مواعيد العمل الرسمية فى ظل وجود تكدث كبير من المرضى لا يجدون طبيبا للكشف بالوحدة الصحية بالمنشأة الصغرى بمدينة كفر شكر.



وأصاف "حسينى" فى تصريح خاص لـ"الدستور" أن عدم تواجد الأطباء والصيادلة فى مواعيد العمل الرسمية ليست المرة الأولى داخل عدد من الوحدات الصحية بالمدينة من خلال جولاته المفاجئة لمتابعة حقوق المرضى فى الكشف والعلاج، مشيرا إلى اكتشاف تكدس فى الصيادلة داخل الوحدات الصحية القروية رغم وجود فراغ فى الأطباء البشريين وتكدث المرضى أمام العيادات.



وناشد رئيس المدينة، الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بضرورة تواجد الأطباء داخل الوحدات الصحية وعدالة توزيع الصيادلة بهدف خدمة المرضى ورفع المعاناة عنهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية بتسهيل حياة المواطنين فى شتى المجالات.