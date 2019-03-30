القاهرة : السبت 30 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
10:13 م

بث مباشر لمباراة القمة بين الأهلى و الزمالك 2019
02:29 ص

تحذير هام من وزارة الهجرة للمصريين بالكويت
01:34 ص

المغرب والأدرن يؤكدان دعم الشعب الفلسطينى
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
عالم
السبت 30/مارس/2019 - 01:12 م

الرئيس الأفغانى يبحث عملية السلام مع قادة بارزين

الرئيس الأفغانى يبحث
أ ش أ
dostor.org/2572060

أعلن القصر الرئاسي في أفغانستان، اليوم السبت، أن الرئيس أشرف غني التقى كبار القادة السياسيين في البلاد، ومن بينهم الرئيس التنفيذي عبدالله عبدالله والرئيس السابق حامد كرزاي؛ للتشاور بشأن عملية السلام الأفغانية.

وذكر البيان الصادر عن القصر- حسبما نقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية- أن من بين حضروا المشاورات أيضا القيادي الجهادي السابق عبدالرب رسول سياف، والنائب الثاني للرئيس، ساروار دانيش، ورئيس المجلس الأعلى للسلام محمد كريم خليلي.

وتبادل القادة السياسيون وجهات النظر بشأن مشاركة جميع الحركات وطبقات المجتمع في عملية السلام الأفغانية، وتحويل جهود السلام المتنوعة إلى موقف موحد من محادثات السلام.


من جانبه، وصف غني- في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي- اجتماع اليوم "بالبناء"، مشيرا إلى أنه سيواصل بجد المشاورات مع ساسة آخرين وممثلين من كافة الأطياف للوصول إلى موقف موحد بشأن عملية السلام.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

المغرب والأدرن يؤكدان دعم الشعب الفلسطينى

منذ 4 أيام

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول

منذ 4 أيام

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون

منذ 4 أيام

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان

منذ 6 أيام

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة

منذ اسبوع

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا

الآن

بث مباشر لتكريم الرئيس السيسى المرأة المصرية والأم المثالية

المؤبد لـ18 متهمًا والمشدد 15 سنة لـ8 آخرين لانضمامهم لـ"داعش"

السيسى وقرينته يشاهدان فيلمًا تسجيليًا عن دور المرأة المصرية

وصول السيسي لاحتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية

ads
الأكثر قراءة

سمية الخشاب تفجر 5 مفاجآت عن علاقتها بـ "أحمد سعد"

اليوم.. أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والقاهرة وسيناء

القنوات الناقلة لمبارة الزمالك والأهلى اليوم

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم بسبب أعمال التجديدات

ألبومات الصور

بالصور.. سقوط أمطار متوسطة على محافظة مطروح

بالصور.. جرار يخترق جدار منزل فى الدقهلية

نيابة المنشية تطلب التحريات حول حريق أرض "النباشين" بالإسكندرية

أبعدته الحرب عن وطنه.. قصة سوري سحرته أسوان فاستقر فيها تاجرا

رياضة

إيسنر يقف بوجه فيدرر قبل بلوغه لقب ميامي للتنس

التأجيل يهدد مباراة الأهلى والزمالك بسبب الطقس

محمود علاء يخضع لأختبار طبي

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

سمية الخشاب تفجر 5 مفاجآت عن علاقتها بـ "أحمد سعد"

اليوم.. أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والقاهرة وسيناء

القنوات الناقلة لمبارة الزمالك والأهلى اليوم

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم بسبب أعمال التجديدات

الرئيس نيوز

"الأعلى للإعلام" يطلب 100 نسخة من "الوقائع" لتوزيع لائحة الجزاءات

تغليظ غرامة ركوب القطار دون تذكرة

السيسي يصدر قانونا يسمح لـ"الكهرباء" باستكشاف المعادن من الرمال السوداء

لطيفة تغني "المصرية" أمام الرئيس السيسي في احتفالية تكريم المرأة

7 ملفات يحملها السيسي في القمة العربية في تونس

كشكول

7خطوات لحماية طفلك من حساسية الربيع

ننشر "بوكليت" اللغة الفرنسية للقسم الأدبي بالثانوية الأزهرية

"تعليم البرلمان" يتفقد مدارس أسوان في زيارة تستمر 4 أيام

تعرف على المعلمة القدوة بـ"البحر الأحمر الأزهرية"

للأمهات... علمى طفلك "الإتيكيت" بـ12 خطوة

الأمصار

قرقاش: قمة تونس محطة مهمة لتعزيز العمل العربي المشترك

الأمين العام للأمم المتحدة يصل تونس لحضور القمة العربية "صور"

حقيقة تأجيل مواجهة الأهلي والزمالك

ميسي يختار أفضل 5 لاعبين في العالم.. وهذا ما قاله عن رونالدو

بابا الفاتيكان يبدأ اليوم زيارة ثالث دولة عربية بعد مصر والإمارات

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

ناهد السيد تكتب: عزيزتى أم أحمد حارسة العقار

فيديو.. حادث مروع لفريق أكروبات يسير على الحبل

البريطانيون يترقبون "أميرهم" ليخفف عنهم ضغط الـ"بريكست"

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

أطعمة تؤدي للشيخوخة المبكرة منها الدقيق الأبيض واللحوم المصنعة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎