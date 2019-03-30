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السبت 30/مارس/2019 - 12:00 م

مباحث التهرب الضريبي تضبط 1397 قضية وتعيد مليون جنيه للدولة

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق
عمرو المزيدي
dostor.org/2571933

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها على مدار الأسبوع المنقضي، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

ونجحت مباحث التهرب الضريبي خلال حملاتها المكبرة في ضبط 1397 قضية في مجال الضرائب والرسوم أبرزها 202 حالة ضرائب عامة، كشف 70 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، وضبط 419 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، 32 سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركي، 66 قضية في مجال الجمارك، 185 حالة تحرى مدين ولجان فحص.

وقد تم التصالح في 221 قضية بإجمالى متحصلات بلغت قيمتها مليون و57 ألفًا و800 جنيه، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

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