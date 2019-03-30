"شرطة التموين" تحبط بيع 156 طن أغذية فاسدة خلال أسبوع

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها على مدار الأسبوع المنقضي، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية



ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين على مدار الأسبوع المنقضي في ضبط 6956 قضية تموينية متنوعة، ضمت 95 قضية إسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 11543 إسطوانة بوتاجاز، وضبط 40 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 480455 لتر.



وتم ضبط 6821 قضية فى مجال الإستيلاء على السلع التموينية المدعمة، ومخالفات المخابز، وحيازة السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، بمضبوطات بلغت 969،693 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة من بينها ضبط 402 قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمضبوطات وزنت "156،789 طن"، و167 قضية بيع سلع تموينية مدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت 180،436 طن جنيه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية توجيه الحملات الأمنية المكبرة، لضبط كافة صور الخروج على القانون.