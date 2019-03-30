مرسي: إستراتيجية المرأة 2030 جاءت لتحسين المشاركة السياسية للمرأة

قالت رئيس المجلس القومي للمرأة مايا مرسي خلال احتفال المجلس بالمرأة المصرية والأم المثالية، الاحتفال أن الإرادة السياسية حافظت على حقوق المرأة المصرية ومكتسباتها وعملت على أن تحصل على المزيد من الحقوق ومازال الرئيس عبد الفتاح السيسي المدافع الأول عن المرأة المصرية ومساندتها ويحلم لها بالمزيد، وتذكرت كلمة الرئيس السيسي عندما قال " لا يوجد ما يمنعكن من تحقيق آمالكن،، فقط عليكم مواصلة الجهد والعمل والتسلح بالعلم والإرادة وعلينا نحن أن نفتح جميع الأبواب أمام تحقيق الآمال والأحلام.



واستعرضت مجهودات المجلس القومي للمرأة، مشيرة إلى أن في التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة فقد تم الوصول إلى أكثر من 3 ملايين سيدة وذلك من خلال برنامج سيدات يقدن المستقبل بالإضافة إلى عمل أول ماجستير فني في النوع الاجتماعي بالشراكة مع وزارة التخطيط والمتابعة وهيئة الأمم المتحدة، فضلا عن توعية المرأة المصرية بأهمية مشاركتها السياسية ودورها في المجتمع وذلك من خلال حملة " صوتك لمصر بكرة".



وأشارت إلى أن إستراتيجية المرأة 2030 جاءت لتحسين المشاركة السياسية للمرأة على كافة المستويات وصنع القرار والتشريع لتصل إلى 35% وهو ما تحلم به السيدات.



ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وحرمه السيدة انتصار السيسى، الحفل الذى يقيمه المجلس القومى للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، والتقطا صورة تذكارية مع عدد كبير من المكرمات وأعضاء المجلس القومى للمرأة، لدى وصولهم إلى مقر الاحتفالية.