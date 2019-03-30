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السبت 30/مارس/2019 - 11:57 ص

الولايات المتحدة تدعو لخفض عدد قوات بعثة حفظ السلام في مالي

الولايات المتحدة
وكالات
dostor.org/2571923

دعت الولايات المتحدة الجمعة مجلس الأمن الدولي للنظر في إمكانية خفض عدد قوات بعثة حفظ السلام في مالي بشكل كبير، مشيرة إلى فشل جهود إحلال السلام في البلد الواقع في غرب إفريقيا.

وسيقرر مجلس الأمن الدولي في يونيو إن كان سيجدد مهمة القوة المكونة من 14 ألف عنصر والمعروفة باسم (مينوسما) والتي تأسست في 2013 بعد إخراج المقاتلين المتطرفين من شمال مالي.

وقال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل إنه "بالرغم من بعض التقدم الذي تم تحقيقه في الأشهر الأخيرة وبعد تقدم متواضع فقط في السنوات السابقة، حان الوقت لتقييم إن كان وجود بعثة لحفظ السلام في بيئة من هذا النوع هو الحل المناسب أو الفعال للمشكلة في شمال مالي".

وطلبت واشنطن من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تقديم خيارات من أجل "تعديل مهم" في مينوسما قبل بدء المفاوضات على تمديد مهمتها في يونيو.

لكن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الذي أرسلت بلاده قواتها إلى مالي لإخراج المقاتلين المتطرفين من الشمال، قال أمام المجلس إن مينوسما تعد "التواجد الدولي الوحيد في هذه المنطقة" القادر على دعم جهود حكومة مالي.

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