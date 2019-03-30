الأمن العام يحبط ترويج ربع طن مخدرات في المحافظات

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها على مدار الأسبوع المنقضي، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.



ونجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، في ضبط 956 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1026 متهمًا وبحوزتهم 137،319 كيلو جرام حشيش، 53،376 كيلو جرام بانجو، 950 جرام أفيون، 10،65 كيلو جرام هيروين، 3،150 كيلو جرام فودو، 6،398 كيلو جرام أستروكس، و88395 قرص مخدر مختلف الأنواع.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.