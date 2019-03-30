الأمن العام يكشف غموض 60 جناية ويضبط ربع مليون مخالفة مرور

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها على مدار الأسبوع المنقضي، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.



ونجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، في كشف غموض 60 حادث قتل عمد، سرقة بالإكراه، إنتحال صفة، حريق عمد تم ضبط مرتكبيها بإجمالي 80 متهمًا، ضبط 220 قضية أحداث، ضبط 7568 قضية مرافق عامة، وضبط 253182 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 35564 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 454 قيادة تحت تأثير مخدر.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.