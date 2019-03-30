انزلاق أرضي يتسبب في تضرر 618 منزلا بإيران

تسبب انزلاق أرضي جراء هطول الأمطار الغزيرة في تضرر 618 منزلا في القري التابعة لمدينتي بجنورد وشيروان بمحافظة خراسان الشمالية، الواقعة شمال شرقي إيران.



صرح بذلك مديرا مؤسسة السكن للثورة الإسلامية في مدينتي بجنورد وشيروان رضا جبار ايماني، وشيروان عزيز إبراهيمي على التوالي، حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).



كان نائب مركز الطوارىء الإيرانية، حميد رضا خانكه، صرح أمس الجمعة، أن حصيلة ضحايا السيول التي اجتاحت عددا من المحافظات الإيرانية خلال الأيام الماضية، ارتفعت إلى 44 قتيلا، وبلغ عدد المصابين 240 شخصا.



وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأيام الماضية في 25 محافظة إيرانية، بسيول وفيضانات في بعض المحافظات وأضرار كبيرة بالأبنية السكنية والحقول والبنى التحتية.