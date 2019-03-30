عاصفة ترابية تضرب سماء الأقصر

شهدت محافظة الأقصر، اليوم السبت، أحوال طقس سيئة، حيث ضربت السماء عاصفة ترابية، ما دفع بسلطات المحافظة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع التغييرات المناخية؛ بناءً على توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.



وشكلت سلطات المحافظة غرفة عمليات رئيسية منعقدة على مدار الايام المقبلة، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى من خلال التنسيق مع كافة المراكز والمدن والمديريات على مستوى المحافظة ليتم إخطارغرفة العمليات الرئيسيه بأى طارئ فى حينه.



ورفعت درجة الاستعداد على مستوى كل من الحماية المدنية والمطافئ للتعامل مع أى حرائق قد تنتج عن حركة الرياح، وكذلك تم التنسيق مع الاداره الصحية ومرفق الأسعاف والتأكيد على توفير المستلزمات الطبية والأدوية على مستوى المحافظة ونشر فرق الانتشار السريع لسيارات الإسعاف بجانب قوات الحماية المدنية والمرور، تحسبا لسقوط الأمطار ومواجهة أي تداعيات لسوء الأحوال الجوية.



وتم إجراء التنسيق مع كل من مديريات الري والإنقاذ النهرى وشرطة المسطحات المائيه لتشكيل لجان وفرق مهيئة للتدخل السريع فى حالة حدوث أى طارئ قد يؤدى لوقف حركة الملاحة النهرية للبواخر والمراكب الشراعية والدهبيات الخاصة بالرحلات السياحية.



وتأتي تلك الاحترازية والاستباقية بناءً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بهدف الحد من الأزمات والمشاكل داخل المحافظة والتأكد من سرعة التعامل واتخاذ الإجراءات السليمة مع اى طارئ قد يحدث.