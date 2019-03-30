ضبط 63 لص وإعادة 14 سيارة مبلغ بسرقتها

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها على مدار الأسبوع المنقضي، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.



ونجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، في ضبط 19 تشكيلًا عصابيًا ضموا 63 متهمًا، إرتكبوا 104 حوادث سرقة متنوعة، وضبط 14 سيارة مُبلغ بسرقتها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.