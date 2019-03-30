"ضرب نار".. طريقة جديدة لمكافحة الشلل الرعاش

اكتشف ديفيد سميث، 46 عامًا، أحد المتحمسين للأسلحة النارية، أن إطلاق النار التنافسي يجعل العازات الناجمة عن "الشلل الرعاش" تتوقف.



ووفقَا لموقع "ديلي ميل" البريطاني، فقد أكد "سميث"، أن تدريب إطلاق النار، يحسن بشكل كبير من حالة "الشلل الرعاش".



ويعتقد علماء أن هذا يحدث لأن المرضى يفقدون ناقلًا عصبيًا يساعد مناطق المخ على التحدث مع بعضهم البعض لإملاء الحركة.



وأشار الباحثون، إلى أن تدريب إطلاق النار، يساعد الأنشطة التي تعيد تدريب الدماغ من خلال التركيز والتمرين على تشكيل مسارات عصبية جديدة ومكافحة أعراض مرض "الشلل الرعاش".



ويأمل الباحثون، أن يحظى العلاج بالسلاح على إهتمام المختصين، لتخفيف معاناة الملايين من مرض الشلل الرعاش.







