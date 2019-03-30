هالة السعيد: 44% من أعضاء الجهاز الإداري بالدولة من السيدات

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط: "تحية حب وتقدير لأمهات المصريين عامة وأمهات الشهداء خاصة"، وذلك في الاحتفال بتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، والذي تنظمه وزارتا التضامن الاجتماعي والتخطيط والمتابعة، والمجلس القومي للمرأة.



وأكدت "السعيد" أن "المرأة المصرية تحظى بدعم كامل من القيادة السياسية وتتقلد أعلى المناصب، كما أن البرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة يهتم بمشاركة السيدات وتدريبهن أيضا".



وعن المشاركات أعلنت أن "44% من أعضاء الجهاز الإداري بالدولة من السيدات، و30% من السيدات المشاركين في البورصة المصرية".. وأخيرا قالت إن نسبة تمثيل المرأة في الحكومة وصلت 25% من الحقائب الوزارية".