الأمن العام ينفذ حوالي نصف مليون حكم قضائي في أسبوع

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، جهودها على مدار الأسبوع المنقضي، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.



ونجح قطاع الأمن العام برئاسة مديره اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، على مدار الأسبوع المنقضي، في تنفيذ 418516 حكما قضائيا، ضمت 1845 حكم جناية،151717 حكم حبس، 214030 حكم غرامة، 50924 حكم مخالفة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.