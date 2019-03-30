أبو الغيط يستضيف اجتماعا للمجموعة الرباعية حول ليبيا اليوم

يعقد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، على هامش أعمال القمة العربية المنعقدة بتونس، اجتماعًا للمجموعة الرباعية المعنية بلبييا والذى يضم كلًا من الجامعة العربية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، وبمشاركة سكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريس، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي "موسى فقي"، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسية الأمنية "فدريكا موجريني"، إلى جانب المبعوث الأممي إلي ليبيا غسان سلامة.



ومن المنتظر أن تناقش المجموعة الرباعية آخر هذه المستجدات واعتماد جملة من الخطوات التي تهدف إلى دعم المسار السياسي الذي يرعاه المبعوث الأممي غسان سلامة، وتشجيع الأطراف المعنية على التوصل إلي توافق ليبي- ليبي لتجاوز كافة العراقيل التي تحول دون استكمال المرحلة الانتقالية، ومساندة العملية الانتخابية والمشاركة في مراقبتها عند انطلاقها والاستقرار على أرضيتها الدستورية وتوافر الشروط السياسية والأمنية والفنية اللازمة لإتمامها.