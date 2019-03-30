الأمن العام يضبط 670 قطعة سلاح و27 قضية مخدرات في أسبوع

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها على مدار الأسبوع المنقضي، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.



ونجح قطاع الأمن العام برئاسة مديره اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، على مدار الأسبوع المنقضي، في استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى السحر والجمال بنطاق محافظتى الإسماعيلية والشرقية، بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ضبط خلالها 636 متهمًا.



وتمكنت تلك الحملات من ضبط 20 قطعة سلاح نارى، ضبط 27 قضية إتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو واحد كيلو جرام لنبات البانجو المخدر واحد كيلو جرام لمخدر الحشيش، 7.130 كيلو جرام لمخدر الهيروين، 5 أقراص مخدرة، تنفيذ 3634 حكما قضائيا متنوعا، تأمين تنفيذ 42 قرار إزالة، وضبط 888 قضية متنوعة.



ونجحت جهود رجال قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الأجهزة المعنية، في ضبط 760 قطعة سلاح نارى عبارة عن جرينوف، 78 بندقية آلية، 131 بندقية "مششخنة، غير مششخنة"، 56 طبنجة، 494 فرد محلى الصنع، 3407 طلقة مختلفة الأعيرة، 1470 قطعة سلاح أبيض، وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وبداخلها 2 فرد محلى – أدوات وأجزاء التصنيع.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.