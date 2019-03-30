"حكاية وطن" يعرض قصص كفاح السيدات الرائدات أمام الرئيس

تطرق الفيلم التسجيلي "حكاية وطن"، الذي قدمته الفنانة القديرة إسعاد يونس، خلال حفل المجلس القومي للمرأة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى كفاح ونضال المرأة المصرية، كما تناول عددا من النماذج النسائية الناجحة.



وتناول الفيلم "قيام كوكب الشرق أم كلثوم عقب نكسة 67 بعمل حفلات غنائية لدعم المجهود الحربي، وفي 1973 تطوعت آلاف السيدات في الجيش المصري لمؤازرة الأبطال وإلى عائشة راتب التي كانت أول سفيرة لمصر 1979، وفي عام 2000 تم إنشاء المجلس القومي للمرأة والذي ساهم حلال السنوات العشر الأولى في إصدار قوانين كحق حصول أولاد الأم المصرية على الجنسية وإنشاء محاكم الأسرة وصندوق تأمين الأسرة ورفع سن الزواج ".



كما لفت الفيلم التسجيلي إلى أن المستشارة تهاني الجبالي استطاعت أن تصل إلى أعلى درجات السلم القضائي لتكون أول قاضية مصرية وعضوة في المحكمة الدستورية العليا، وفي عام 2008 تمكنت إيفا هابيل في أسيوط من أن تكون أول عميدة مصرية، وفي عام 2009 ترأست الدكتور هند حنفى جامعة إسكندرية كأول رئيسة لجامعة مصرية حكومية، في 2011 شاركت المرأة المصرية في مواجهة التيار الإسلامي المتشدد وفي عام 2011 صدر قانون حماية المرأة من التحرش ومعاقبة المتحرش وفي 2016 تم تغليط العقوبة.



وفي عام 2013 خرجت السيدات في مصر تطالب بإسقاط جماعة الإخوان الإرهابية، وكانت أول مرة تشارك المرأة في لجنة صياغة الدستور 2013.



وأشار الفيلم إلى أنه لأول مرة في تاريخ مصر يصدر قرار بتعيين أول مستشارة للأمن القومي وهي السفيرة فايزة أبو النجا، وفي عام 2016 تم إعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة وتولت رئاسته الدكتورة مايا مرسي، وكانت حملة "تاء مربوطة" قد هدمت الحواجز النفسية للمرأة، مضيفا أن عام 2017 كان حافلا للمرأة حيث تم تعيينها في مناصب لأول مرة ( محافظ ـ أول نائبة لمحافظ البنك المركزي ـ وتعيين 6 سيدات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة)، وتمثل المرأة في الحكومة الحالية بنسبة 25%، وفي البرلمان بنسبة 15%.



يأتي ذلك في الاحتفال بتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، والذي تنظمه وزارتا التضامن الاجتماعي والتخطيط والمتابعة، والمجلس القومي للمرأة.