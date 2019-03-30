عاطل يطرح "تمثالين أثريين" للبيع على فيسبوك

لجأ عاطل إلى حيلة لبيع قطعتين أثريتين فقام بالترويج عنها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلا أن مباحث التوثيق والمعلومات تمكنت بالتنسيق مع مباحث الجيزة من إلقاء القبض عليه وبحوزته تمثالين، اعترف بعثوره عليهما أثناء عمله بأحد المناطق الجبلية بأطفيح.



أفادت التحريات أن متابعة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات رصدت قيام حساب لأحد الأشخاص بموقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) بنشر مشاركات تتضمن الترويج عن قطع أثرية للبيع نظير مقابل مادى، وتبين من خلال الفحص تحت قيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية مدير الأمن العام أن صاحب الحساب عاطل يبلغ من العمر 38 عاما من مدينة أطفيح بجنوب الجيزة.



تم التنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، واستهداف المتهم وضبطه بمحل إقامته، وضبط هاتف محمول بداخله الشريحة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن مشاركات علي صفحة فيس بوك الخاصة به، وباستكمال التفتيش تم العثور على قطعتين من ضمن القطع المنشورة بغرض الترويج على الحساب يشتبه أن تكون أثرية، بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة وأضاف بعثوره على القطعتين المضبوطتين أثناء أعمال المقاولات بأحد الجبال بدائرة مركز شرطة أطفيح، وقيامه بإنشاء الحساب المُشار إليه بغرض الترويج لبيع الآثار للاستفادة من ذلك ماديًا.



تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.