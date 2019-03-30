مذكرة برلمانية لرئيس الوزراء حول مخالفات شركة "بتروتريد" بقنا

تقدم اللواء محمد سعيد الدويك، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، عن حزب حماة الوطن، بمذكرة إلى الدكتور علي عبدالعال، موجه إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، ووزير البترول المهندس طارق الملا، حول وجود شبهة إهدار المال العام في شركة "بتروتريد" للغاز الطبيعى.



وجاء في المذكرة: أن الشركة المعنية بتحصيل فواتير الغاز الطبيعي من منازل المواطنين، تقوم بإيفاد مأمورية كل شهر من محافظة أسيوط إلى محافظة قنا، من أجل القيام بواجباتهم، وهو ما يرهق موازنة وزارة البترول آلاف الجنيهات، حيث إن هؤلاء الموظفين يتحصلون على بدل سفر وبدل انتقال يقدر بآلاف الجنيهات، فضلًا عن الإقامة في أفخم فنادق المحافظة لمدة أسبوع، وهو ما يعد بمثابة إهدار المال العام، لن نسمح به فى التدابير التي تتخذها الدولة من أجل الحفاظ على أموال المصريين من الإهدار.



وأوضح نائب قنا: كان من الواجب على الشركة، أن تفتح باب التعاقد مع أبناء المحافظة من المقيمين فيها، للقيام بهذه الواجبات، بدلًا من صرف ملايين الجنيهات دون جدوى، فضلًا عن أنها بذلك ستسهم في تخفيض حدة البطالة بالمحافظة، من خلال فرص العمل التي ستوفرها.



وطالب عضو الهيئة البرلمانية لحزب حُماة الوطن، وزير البترول، بتوجيه تعليماته إلى الشرطة، بفتح باب التعاقد أمام أبناء المحافظة، توفيرًا للنفقات التي تتكبدها الشركة، وتسهيلًا لمهمتها، وتوفيرًا لفرص العمل المتسحق لأبناء المحافظة.