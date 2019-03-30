سمية الخشاب تفجر 5 مفاجآت عن علاقتها بـ "أحمد سعد"

استيقظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي الخميس الماضي، على خبر انفصال الفنانة سمية الخشاب عن المطرب أحمد سعد، وظل خبر طلاقهما "تريند" لمدة يومين.



وقد تنوعت تصريحات الفنانة سمية الخشاب عقب إنفصالها من أحمد سعد لتكشف أكثر من مفاجآة عن حياتها خلال لقاء تلفزيونى لها، وتكشف "الدستور" أبرز 10 مفاجآت أعلنت عنهم سمية الخشاب.



- فى بداية الانفصال تداولت مواقع السوشيال ميديا أن سمية الخشاب فى حالة صحية سيئة وأنها ذهبت للمستشفى وهذا ما نفته سمية تمامًا قائلة:" صحتى بومب".



-وعن تعرضها للضرب قالت سمية إن والدتها لم تضربها في حياتها، مشيرة إلى أن والدتها كانت تكتفي بالنظرة لكي تخيفها، وقالت إن والدها لم يضربها ولم يضرب شقيقها، موضحة أن شقيقها لا يقوم بضرب زوجته لأنه لم يعتاد على هذا، نافية ما يقال عن تعرضها للضرب.



- أعلنت سمية الخشاب خلال الساعات الماضية عن قرارات خاصة عن حياتها، حيث قالت:" قررت من قريب إن سمية أهم من أي حد ولازم أحب نفسي وشغلي رقم واحد في حياتي".



- قالت سمية عقب إنفصالها من أحمد سعد في نصائح موجهة للفتيات:"متجيش على نفسك علشان راجل نجاحك وطموحك أهم"، ويجب على المرأة أن لا تنسي نفسها وطموحها وتكرس حياتها للرجل وفقط.



-وقالت سمية الخشاب أيضًا إنها تجاوزت أزمة طلاقها من الفنان أحمد سعد، واحتفلت بتخطى أغنيتها الجديدة "بتستقوى" 2 مليون مشاهدة، على يوتيوب.



ونشر "سعد" صورة له مع أبنائه، مُعلقًا: "أنا قررت الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب، أتمنى لها السعادة والتوفيق"، مضيفًا: "أتمنى ربنا يقدرني على الحب والعطاء لأغلى حاجة عندي أولادي".

